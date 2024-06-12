藍綠打輿論戰 白提議電視辯論

國會改革立院交鋒進入第二回合，國民黨、民進黨啟動「輿論戰」全台宣講，民眾黨則喊話舉辦三場電視辯論會。民進黨中央黨部今天將說明全台宣講工作方針，並公布相關說帖、主視覺、宣傳影片；國民黨主席朱立倫也將在今天中常會下軍令狀，要求全黨全力回擊覆議案。

民進黨延續「青鳥行動」，十四日啟動「反濫權、護民主」宣講活動，首場選定國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，另外，新北、台北、台南、桃園等地也將舉辦宣講。民進黨組織部昨發函全國地方黨部，說明「反濫權、護民主」全台宣講專案工作方針。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，民進黨就是要製造氛圍，推動大法官釋憲，國民黨中央須盡速舉辦會議，讓中立的專家、學者公開闡述意見，大法官才不敢過於明目張膽，為黨而戰，隨意宣判國會改革相關法條違憲。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城表示，藍綠動員群眾上街頭宣講，訴求對象主要都是「同溫層」，何不透過舉辦三場電視辯論會，讓每一位關心國會改革的民眾充分瞭解，修法過程來龍去脈、改革內容及目的，才是促進人民相互瞭解、社會和諧進步的正確作法。