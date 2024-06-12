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前大法官：國會改革法案應避政治延長賽無限輪迴

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
國會改革戰場延燒，可能成為「無限輪迴」。圖／聯合報系資料照片
國會改革戰場延燒，可能成為「無限輪迴」。圖／聯合報系資料照片

國會改革進入立法院覆議案延長賽，各界預料行政院覆議遭立院否決後，總統將於六月底、七月初公布國會改革法案，民進黨已揚言提起釋憲與暫時處分。不過，若大法官宣告國會改革法案違憲，立法院可以重新通過新的法律，國會改革也可能成為「無限輪迴」。

文化大學社科院講座教授楊永明表示，若大法官宣告國會改革違憲，立法院可重新通過新法律。針對國家機關申請釋憲，憲法訴訟法規定「判決宣告法規範違憲且應失效者，該法規範自判決生效日起失效。」並無退回「限期改正」的規定。因此，依據憲法法庭認定違憲且失效的法律，將立即失效。

楊永明表示，若大法官宣告違憲，立法院可以重新通過新的法律；行政院若認為窒礙難行，當然也可再聲請釋憲，如此則可能無限輪迴，有損民進黨當家形象。但實際上，憲法法庭應該不會將國會改革法案認定全部違憲，可能採取部分違憲失效處理，特別是調查權。

一名前大法官分析，本案大法官是否會受理還很難說，立法院職權行使法屬政府組織相關法律，通常都由國會自主決定，只要不違反「分權原則、人民基本權益」，很難有違憲理由。大法官也要避免成為政治延長賽的戰場，否則所有法案三讀通過後，輸的那一方都要把案件送來司法機關審理，那司法院也會審理不完。 

對於大法官可能會宣告內容違憲或程序違憲，國民黨立委翁曉玲表示，將針對大法官判定違憲部分修改法條，若法官宣告程序違憲，也會把程序再走一遍完成立法，「不要懷疑藍白對國會改革的決心」。

國會改革 大法官 憲法法庭 立法院 翁曉玲 釋憲

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