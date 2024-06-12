藍批沒收7天覆議期 恐壓線表決

立法院將展開十五天覆議大戰，國民黨目前沙盤推演三方案，第一是發文要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，經朝野同意可最快本周五院會處理；第二為十八日程序委員會排案後，於廿一日全院委員會處理，最晚廿五日立法院會一定要完成記名投票，等於壓線表決。

據了解，國民黨團也將在今日立法院程序委員會上，將覆議案列入程序委員會，由於在綠營反對下會變成周五「不確定議程」，周五將把覆議案增列入議程，立刻開全院委員會審查。國民黨團將主張覆議案為憲政層級且有時效性，希望朝野有一致認知，必須立刻處理。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛批，「總統、行政院長做事有失光明磊落！」行政院講要覆議講了這麼久，竟然刻意拖過立院程序委員會收案時間，刻意於昨日下午五時卅分才把公文送到立法院，「覆議期十五天就被沒收了七天」。國民黨團將在收到覆議案後，立刻發文要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論覆議案處理時間。

其實光是覆議案公文往返，朝野就歷經一番鬥法。據了解，本周程序委員會輪值召委、國民黨立委吳宗憲日前特別更改議程，將收案時間改為昨日中午，今日召開程序委員會，但總統府核可覆議公文約於昨日下午五時卅分才抵達立院，等於拖過了本周立法院程序委員會可排案的時間，立院必須下周二才能正式將覆議案排入院會。

依照憲法增修條文，立法院應於送達十五日內作成決議，也就是最晚必須廿五日深夜前處理覆議案，否則覆議案將自動生效。

不過，十八日立法院財政委員會召委羅明才已排定三天兩夜日本熊本考察行，羅明才、王鴻薇、翁曉玲、陳玉珍、顏寬恆都將參與，正值表決關鍵期，也成為一大變數。

國民黨團副書記長林思銘表示，如果民進黨杯葛，會議拖到午夜也不是沒可能，國民黨要預防的是民進黨可能在表決當下癱瘓議事，拖延時間，國民黨團將會嚴防此事發生，不會讓民進黨立委再度影響正常議事進行。