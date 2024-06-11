快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

覆議案陸空戰場齊發 民進黨將啟動「護民主」宣講

中央社／ 台北11日電

行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。民進黨組織部今天向全國地方黨部說明工作方針，提供相關說帖、文宣，民進黨明天也將召開記者會公布活動主視覺、影片。

覆議案進行過程中，民進黨陸軍、空軍齊發，持續在社群作戰上強化論述，也要串聯公民力量。民進黨將於14日啟動「反濫權、護民主」宣講活動，首場選定國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，另外，新北、台北、台南、桃園等地也將舉辦宣講。

民進黨組織部今天發函給全國地方黨部，說明「反濫權、護民主」全台宣講專案工作方針，請各縣市黨部、黨籍縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表及村里長辦理說明會及街頭宣講。

民進黨中央黨部已製作「反濫權、護民主」紙本文宣說帖及宣傳貼紙，將於12日起寄送各縣市黨部，而在12日舉行「反濫權護民主」記者會後，也會公布活動主視覺及影片，提供各縣市黨部轉各主辦單位自行運用。

民進黨中央黨部的說帖並提到，民進黨全力捍衛攸關民主價值及深化民主的任務，防止藍白繼續黑箱，通過濫權立法，包括「立法院職權行使法」、國會聽證調查權、藐視國會罪部分條文，針對藍白濫權，現行政院提出覆議，立法院也提出釋憲，呼籲所有民眾一起阻止藍白黑箱通過的國會濫權惡法上路。

民進黨說帖指出，希望透過舉辦宣講活動，使國會發生的事情讓全體民眾對台灣民主有更深的認識與了解，「這並非與在野黨對抗，而是一場民主深化、爭取人民認同的活動」，台灣民主需要深化，所有台灣人都應該在民主參與的過程了解國會究竟發生甚麼事情，是否會影響人民的權益以及國家體制的有效運作。

民進黨 濫權 藍白

延伸閱讀

覆議案宣講藍綠全台開戰 民眾黨團提議辦3場電視辯論會

青鳥飛出台北行動 民進黨2大論述出爐

黃偉哲：藍版財劃法「仇視南部、自肥北部」 不排除更多人北上抗議

賴總統今核可國會改革覆議案 卓榮泰：盼再一一檢視

相關新聞

行政院列國會改革6大窒礙難行處 移請立法院覆議

針對行政院於6月6日向總統提交「立法院職權行使法」部分條文、「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文等修正案的...

覆議案宣講藍綠全台開戰 民眾黨團提議辦3場電視辯論會

立法院通過國會改革法案以後，總統府今天同意行政院提出覆議案。民進黨將自14日起啟動「青鳥全台飛」宣講行動，國民黨15日起...

覆議案估決戰625 國民黨：做好延會到半夜準備

國會改革戰場繼續延伸，行政院今天下午將國會改革覆議案送至立法院，剛好拖過中午的程序委員會，所以無法列入本周議程。藍營估，...

青鳥飛出台北行動 民進黨2大論述出爐

民進黨為延續「青鳥行動」，將發起「反濫權，護民主」全台宣講活動。據悉，民進黨2大論述已出爐，首先要說明事件來龍去脈，讓民...

賴總統今核可國會改革覆議案 卓榮泰：盼再一一檢視

賴清德總統今天核可行政院提交的國會改革覆議理由書，民進黨立委吳沛憶今天在立法院院會質詢時關切此事，行政院長卓榮泰答詢，賴...

總統府核可國會改革覆議案 盼立院朝野審慎重新檢視

針對行政院於6月6日向總統提交「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。