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黃偉哲：藍版財劃法「仇視南部、自肥北部」 不排除更多人北上抗議

中央社／ 台南11日電
台南市長黃偉哲（圖）11日受訪時談及國民黨版財政收支劃分法，指新北市人口幾乎是台南兩倍，本來能獲得資源就比較多，若依國民黨版本，獲得統籌分配稅款又會比台南多出非常多，不合資源分配，對南部各縣市嚴重不公平。中央社
台南市長黃偉哲（圖）11日受訪時談及國民黨版財政收支劃分法，指新北市人口幾乎是台南兩倍，本來能獲得資源就比較多，若依國民黨版本，獲得統籌分配稅款又會比台南多出非常多，不合資源分配，對南部各縣市嚴重不公平。中央社

民進黨擬下鄉針對國會擴權等法案立場宣講，台南場預計15日舉行。台南市長黃偉哲今天表示，國民黨版本財劃法仇視南部、自肥北部，不合資源分配，會有更多民眾自發性北上抗議。

黃偉哲今天在台南市議會接受媒體聯訪，被問到對民進黨針對在野黨強推國會擴權等法案，在各地辦理宣講說明會，以及對財政收支劃分法看法。

黃偉哲表示，身為民進黨員，平時就針對各方面努力對民眾進行政策宣講，不是等到15日配合黨部辦說明會才會開始，尤其面對立法院亂象，不管是花東三法或財政收支劃分法，根本就是仇視南部、自肥北部，絕不會接受，如果一意孤行，不排除會有更多南部民眾自發性北上抗議。

他說，以財政收支劃分法來說，新北市人口幾乎是台南兩倍，本來能獲得資源就比較多，依國民黨提出版本，獲得統籌分配稅款又會比台南市多出非常多，不合資源分配，對南部各縣市嚴重不公平。

黃偉哲表示，這種政治性、情緒性、報復性的財劃法，完全無法接受，不論是國會違憲擴權覆議案，或是不公平的財劃法，平常就持續關注，不只有在15日的說明會，平日就會把握機會向外界說明，讓民眾公評。

台南 財劃法 黃偉哲

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