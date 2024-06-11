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藍擬18日處理國會改革覆議案 綠：尊重協商結果

中央社／ 台北11日電

行政院對國會職權修法提覆議，各界關注立法院何時處理。國民黨團首席副書記長林思銘今（11）日表示，理論上18日院會就會處理覆議案，邀行政院長卓榮泰說明。民進黨團幹事長吳思瑤說，會要求立法院長韓國瑜召集協商，尊重協商結果。

行政院對國會職權修法提覆議，行政院長是否到立法院說明，引發討論。行政院長卓榮泰表示，尊重立法院所做決定，希望有機會向立委更清楚表達行政院立場，這也是一種憲政秩序的互動。

林思銘今天在國民黨團記者會表示，黨團一直在等總統府將覆議案移請立法院審議，目前還沒收到相關資料，不過，依正常程序，今天應該會收到。

林思銘指出，由於立法院尚未收到覆議案，原訂今天要召開的程序委員會改到明天，會將覆議案列入14日、18日院會討論事項。理論上，18日院會就會處理覆議案。

林思銘表示，依照正常議程，會先邀請卓榮泰針對覆議案到立法院說明，立院依政黨比例指派立委詢問，之後會記名投票，決定通過或否決覆議案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪表示，關於覆議案確切的表決投票日程，待立法院接到相關函文後，黨團會要求韓國瑜盡速召集朝野協商，討論覆議案行使的時間、是否需要請卓榮泰報告等，都尊重立法院協商結果。

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