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覆議案攻防 國民黨團：邀卓榮泰到立院說明理由再投票

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（右二）表示，沒意外的話，依程序立法院會18日會處裡覆議案。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（右二）表示，沒意外的話，依程序立法院會18日會處裡覆議案。記者張睿廷／攝影

行政院將對國會改革法案提出覆議，外界關注後續朝野如何攻防。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今（11）日表示，沒意外的話，依程序立法院會18日會處裡覆議案，國民黨團將建議立法院邀請行政院長卓榮泰到院會說明，之會才對覆議案在院會記名投票。

林思銘說，黨團一直在等總統府將覆議案移請立法院審議，目前還沒收到相關資料，不過依正常程序，今天應該就會收到。

林思銘表示，由於立法院還沒收到覆議案，原本今天要召開的程序委員會已經改到明天，會將覆議案列入院會討論事項，在周五（14日）院會將來處理。理論上，下周二（18日）院會就會處理覆議案，依照正常議程，會先邀請行政院長卓榮泰針對覆議案來立法院說明，立院依政黨比例指派立委詢問，之後會記名投票，決定通過或否決覆議案。

林思銘 立法院 行政院

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