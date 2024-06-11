卓榮泰：完全依照程序 正正當當面對國會改革覆議案

行政院先前針對國會改革提出覆議案，對此，行政院長卓榮泰11日表示，到目前為止，行政院還沒有接受到總統府相關的來文，一旦進入到這個程序之後，行政院只有完全依照程序，正正當當、自自然然地去面對覆議案。

卓榮泰前往立法院施政方針報告及備詢會前接受媒體採訪時，針對日前提將出的覆議案進度。

卓榮泰說，到目前為止，行政院還沒有接受到總統府相關的來文，一旦進入到這個程序之後，政院只有完全依照程序，正正當當、自自然然地去面對覆議案。但他也相信賴總統一定是在很審慎地檢視我們送去呈文當中，所羅列的所有覆議的理由跟內容，那麼他一定會在適當的時間來做出他的決定。

至於說其他的活動，包括黨務的活動，卓榮泰說，自己不便多說什麼，但是一定要顧慮到這整個事情發生的過程，以及到現在民意的反應。至於立法院裡面的程序，當然完全尊重立法院所做的任何決定，也很希望有機會、有時間能夠向委員們來更清楚地表達行政院的立場，兩院來再度啟動一種憲政秩序的互動，他認為這個也是國人所願意看到的。