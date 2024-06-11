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國會改革覆議案 立院擬邀卓揆說明

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷陳熙文侯俐安／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院對國會改革修法提出覆議，由於此案具高度政治爭議，立法院評估，恐需邀請行政院長卓榮泰到立法院說明覆議理由。預估院會最快表決覆議案時間點，可望落在下周二（十八日）院會。國民黨團書記長洪孟楷呼籲，民進黨別想再用任何暴力行為杯葛、癱瘓議事，否則所有責任將算在民進黨頭上。

立法院三讀國會改革法案後，行政院上周宣布依憲法增修條文，呈請總統核可後移請立法院覆議，並提出七大覆議原因。因仍待賴清德總統核可，適逢端午連假，但覆議案就算趕不上今天程序委員會列案，仍可在十四日院會確定議程時，以增加討論事項處理。

按推估，立法院長韓國瑜可能須在本周召集朝野協商，決定覆議案處理的時間，以及是否邀請卓榮泰到院說明，因此，覆議案表決時間，恐最快十八日院會才會處理。依規定，若立院十五天內未做出決議，三讀案將無效，屆時民進黨是否會祭出拖延投票策略，將是關鍵。

洪孟楷表示，國民黨團收到覆議公文後，會建請韓國瑜召開朝野協商，並確認是否邀請卓榮泰赴院說明，一切依法處理。他認為，行政院反對的七大理由並無窒礙難行之處，反而顯露民粹式說法和民進黨意識形態的攻防；而覆議案表決要記名投票，他呼籲民進黨別在覆議期的十五天內，用意識形態或暴力行為來杯葛議事，國人絕不會樂見執政黨當家鬧事。

依憲法增修條文，立院可在否決覆議案後，對閣揆提不信任案；不信任案通過後，並得解散國會。民進黨團總召柯建銘近日受訪表示，要是在野黨這樣做，「趕緊ㄟ，半夜都等你」，「歷史對決的時刻來了，大家來寫下軍令狀」、「好膽嘜走」，「等待殺敵的時刻來了，趕快來改選」。

行政院六日針對立法院三讀通過的國會改革法案提出覆議，總統府最快今天核可，將移請立法院覆議。針對賴清德總統受邀到立法院國情報告一事，民進黨立院黨團總召柯建銘重申，「沒有在釋憲空窗期的縫隙，叫總統來的道理」，「若已經在釋憲，他不會來」；若覆議未過，民進黨團、行政院都將聲請釋憲。

民進黨 立法院 行政院

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