覆議不過才釋憲 柯建銘喊話徵「六壯士」助覆議過關

行政院6日針對立法院三讀通過的國會改革法案提出覆議，但民進黨團差六票才過半，民進黨團總召柯建銘在網路節目「下班瀚你聊」喊話「徵求六壯士」，盼藍白起義來歸。若覆議未過，民進黨團、行政院都將提釋憲，針對賴清德總統是否不會到立法院國情報告？柯建銘強調，沒有在釋憲空窗期的縫隙叫總統來，「若已經在釋憲，他不會來。」

柯建銘上周五錄製「下班瀚你聊」訪問節目，接受主持人黃暐瀚訪問，訪談畫面昨（9日）公布。

由於覆議程序必須經過全體立委二分之一決議，民進黨51席仍差6席才過半，若藍白聯手，覆議程序不會通過。針對為何明知不會通過，還要提出覆議、不直接釋憲？柯建銘說，「明知山有虎，偏要虎山行」，法治國家要維護憲政體制，立法院、行政院都是憲法機關，不會贏也要照覆議表決，這是憲法程序。

柯建銘也再度喊話徵求「六壯士」，呼籲藍白立委「六個英雄」來報名贊成覆議案，歷史桂冠會給他們的，「秒殺的，快來報名，起義來歸，國民黨、民眾黨要歷史光榮就在這一刻」，再6人民進黨就能翻盤；他說，立法院可以對行政院長提出不信任案，趕快解散國會、全面改選，黨團內部等待殺敵的時刻來了，「歷史對決的時刻來了，願賭服輸」。

針對黃暐瀚追問不信任案是否和賴清德總統討論過？對立委來說等於要再選一次，柯建銘強調，「你覺得我只代表我自己嗎？」，他說，府院黨黨團是車子的四輪，運作非常順暢、都有協調匯報，重大議題都是事先講好，目的是讓憲政體制重新再生，不會受立法院干擾，「個人當選是小事」。

柯建銘說明覆議、釋憲程序，立法院6月5日將三讀版本分送總統府、行政院，行政院認為實質剝奪行政權，窒礙難行，因此6月6日行政院會通過，待總統核可展開立法院覆議程序，立法院收到後要在15天內決定；預計明天（11日）程序委員會將會排訂何時處理復議案，立法院全院委員會將邀行政院長卓榮泰審查後，再開立法院會投票。

柯建銘說，覆議若沒過，總統將簽署法案，並於3天後生效。法案生效後才能提釋憲。柯建銘說，總統是否要提釋憲，都尊重，但黨團、行政院，一定都會提釋憲，會個別提出釋憲文，並同時提出暫時處分，法院是否暫時處分都尊重，但由於暫時處分只有6個月時間，就算釋憲沒出來也是失效，等於「冷凍期有6個月」。

至於柯建銘日前曾稱「釋憲結果前，賴清德不可能到立院國情報告」，不過根據現行憲法增修條文，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，柯建銘強調，沒有在釋憲空窗期的縫隙叫總統來，「若已經在釋憲，他不會來。」

針對上述是否和賴總統談過？柯建銘說，「這還要討論？這就像被問一天吃幾餐一樣、有每天洗澡嗎？（釋憲結果出爐前國情報告）這是不可能的事情」。

民眾黨主席柯文哲說賴清德、柯建銘將成為「綠版馬王政爭」，柯建銘重申，民進黨府院黨團一致，「他以為我跟賴清德是牛郎織女一年見一次？中常會一周開一次會，我是坐在他旁邊，我們不是牛郎織女」。黃暐瀚追問不怕變成賴清德的麻煩？柯建銘說，「我是代表執行黨的意志，這是府院黨一致的，必須堅定地面對這題，要讓外面認為民進黨將士用命團結」。