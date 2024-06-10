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觀察站／挑戰才開始 先實證再談修法

聯合報／ 本報記者張睿廷林河名

國會改革法案三讀，不過，民進黨政府幾乎傾全力阻擋新法施行。監察院先發聲明，指法案違反五權分立原則；行政院提出覆議，綠營立委也喊話將聲請釋憲。在野黨想行使調查權之路困難重重，在釋憲結果出爐之前，憲法法庭若裁定「暫時處分」同意暫時停止實施，在野黨用盡全力推動的這項法案，恐將暫時動彈不得。

國會改革法案歷經四次院會才完成三讀，過程紛紛擾擾。「青鳥行動」在立法院周邊道路聚集數萬人，綠營更兵分多路，為的就是阻止法案上路。但撇開朝野已經開打的覆議、準備聲請釋憲等「憲法戰」，如何有效執行三讀條文的規定，剛是挑戰的開始。

但立委並非檢察官，在野黨首先會碰到的問題是，即便要求行政部門提供資料，對方也未必會提供完整如實的內容。譬如，立委要求行政單位提供所有開會紀錄，政府部門若「給三漏一」，「刻意」遺漏某次重要會議，由於許多重大會議參與人數少，僅內部人士知情，立委恐遭蒙蔽，卻也莫可奈何。

為強化立委調查權，已有國民黨立委主張設立「立法院調查官」。不過，設立「立法院調查官」涉及二次修法，剛剛三讀通過的條文何時能順利上路都有疑問，何況是要再次修法，肯定引發民進黨政府更強烈的反彈。

此外，在立法院設立「調查官」，也形同進一步挑戰監察院的調查權；雖說若要全面落實國會改革，勢必終要解決國會調查權目前被分別割裂給監察院及立法院的問題，但除非朝野都有高度共識，否則此刻就要走向修憲的深水區，最後可能白忙一場，徒為政局添亂。

既然明知設「立法院調查官」可能橫生枝節，在野立委不如在已三讀的條文內，確實發揮條文賦予的立院調查權限；有了實際驗證與運作成果，再修法精進，也不算遲。

國會改革 監察院 立法院

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