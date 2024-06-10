藍委討論 立院調查權如何行使

國會改革法案三讀通過，立法院有望於下月初首次行使調查權。有國民黨立委認為應全程公開透明，也有人認為該比照「檢察官辦案模式」；國民黨立委翁曉玲則明確指出，可設立「立法院調查官」，並稱連立法院秘書長周萬來也對此提議表示認同。

國民黨立法院黨團秘書長洪孟楷擔憂，設立「立法院調查官」涉及二次修法，會有極大難度；他認為，立法院現行體制便有文官，可以協助立委行使調查權。

綠委批修法「拼裝車」

民進黨立委、司法委員會召委鍾佳濱指出，攸關國會改革的修正案雖然三讀通過，但現在行政院提出覆議，不宜操之過急。他批評相關修法是「拼裝車」，許多條文內容不但缺乏完備性，前後也不大連貫，不但在調查權的行使上會出現不一致，在制度上也無法銜接。

民眾黨立委林國成則表示，不管是過去還是未來，調查權的行使，都不是個人可以做決定，調查委員會必須經過立法院會同意，才可以立案調查。有關翁曉玲主張，立法院設立調查官協助立委調查詢問，林國成說，「要修法可以修」，尊重個別立委表達意見，民眾黨團不予置評。

國會改革法案通過後，立委未來可在立院設立「調查委員會」、「調查專案小組」，於調查案件時，要求部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關文件、資料、檔案；若政府機關、公務人員拒絕，得經立院院會決議，送監察院糾正、糾舉或彈劾。

法案在鏖戰多日的爭議中通過三讀，行政院還提出覆議，目前朝野對立嚴重，根本不可能討論到執行方案。據了解，藍營對於耗費九牛二虎之力才通過的法案，自然不願讓民進黨政府成功拖延，因此已經有藍營立委開始討論接下來該如何執行「調查權」，多名藍營立委將更將目標鎖定「超思雞蛋案」。

涉機密、隱私 不宜公開

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲持另一種觀點。他說，調查內容可能涉及個人隱私及公家機密，為了保護行政官員與人民，立法院調查案件時可比照檢察官辦案模式，也就是全程公開錄音、錄影留證，留存立法院，立委僅可調閱觀看，內容不可公開。

翁曉玲則認為，立法院可設調查官，由中立、具有專業法律背景的調查官來輔助立委執行調查權，譬如調閱文件、辦聽證會、發函通知相關人員赴會、製作會議記錄，完備所有程序，才可信服社會各界；當所有資料完備，最後立委開始「調查詢問」時，便可掌握所有脈絡，詳加調查社會關注的各種大案。

由於設立調查官可能涉及修法，國民黨內也有不同意見。洪孟楷指出，目前立委成立調查小組時，立法院便會指派專業文官來協助辦理相關業務，已有類似制度；短期內二次修法，未必能獲得民眾支持。

洪孟楷表示，現階段最重要的，還是鎖定重大民生議題，將人民想要了解的真相攤在陽光下，讓國人看見國會改革成果。