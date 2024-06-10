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藍鳥對決青鳥 國會改革之爭 藍綠15日台南交鋒

聯合報／ 本報記者／連線報導

國會改革修法爭議，朝野將進入下一階段交鋒。民進黨擬下鄉全台宣講，十四日起從花蓮出發；國民黨也接招，擬舉辦國會改革說明會，首場定十五日從台南市起跑。民進黨立委郭國文表示，他身為民進黨台南市黨部主委，十五日也將在台南市舉辦座談會。

朝野國會改革宣講大車拚，民進黨將於六月十四日至七月十六日舉辦「反濫權、護民主」全台宣講行動，擬由各地黨部或縣市議員、代表等規畫辦理說明會或宣講會。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，到時民進黨團五十一位立委是最主要的發聲者，將向人民報告。

國民黨也預定舉行國會改革說明會，首場將從台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少一場中大型說明會。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，執政黨急著抹黑、當家鬧事，國民黨一定要撥亂反正，凸顯民進黨的荒謬；十五日在台南辦座談會，呼籲民眾踴躍參加。民眾黨立委黃國昌則說，希望民進黨下鄉宣講跟台灣人民解釋，為什麼反對跳票八年的法案？

對於國民黨宣講將從台南市出發，郭國文說，「國會擴權法案」還沒通過時，藍白無視十萬人民的怒吼，用多數暴力強行通過惡法，如今國民黨才想用街頭演講彌補，根本是和民意對立，現在應該真正悔改，讓行政院所提覆議通過。

國民黨立委王鴻薇認為，民進黨是想藉由延續青鳥行動，催出罷免藍營立委的柴火，國民黨絕不會讓綠營得逞，這是一場「藍鳥」與「青鳥」的對決。她說，國會改革議題從國會議場延燒到街頭，絕不能讓台灣只有一種扭曲造謠的聲音。

行政院對國會改革修法提出覆議，最快可能十八日在立法院會上演表決大戰。

黃國昌說，問題是行政院長卓榮泰提覆議的理由錯誤百出，他質疑民進黨政府是要講道理，還是使用暴力？

台南 國民黨 民進黨

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