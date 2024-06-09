新聞眼／少數政府鬧事 當心被反噬

民進黨政府為了阻擋國會改革修法，先是和「青鳥」群眾裡應外合抗爭，隨後行政院又對國會改革法案火速提出覆議，接下來綠營還將啟動下鄉宣講「反濫權」，藍營也有全台反制行動。賴政府才上台沒多久，若放任朝野與社會對立持續不斷升高，這個執政起點，恐讓未來四年少數政府運作更雪上加霜。

「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案」，這是過去八年民進黨完全執政的最佳寫照。但今年大選後，民進黨失去國會多數，面對藍白陣營在立法院聯手推動法案、議事，民進黨指責多數霸凌少數，不遵守少數服從多數的民主精神，在國會改革修法期間，也採取衝撞路線，與場外充滿特定意識形態的「青鳥」合流，對代表多數民意的立法院施壓，讓國會戰火愈燒愈烈。

國會改革法案三讀後，行政院長卓榮泰在尚未收到立院公文，就逕自斷定法案內容「窒礙難行」；待行政院收到立院修法後，果然「一如預期」，將國會改革修法扣上「七大罪狀」，全數覆議，點燃在野黨的怒火。但這次通過的法案，其中不乏民進黨主張與認同的內容，昨是今非，只是為了反對而反對，在道理上恐站不住腳。

民進黨除了想透過體制內的覆議、釋憲等作為「翻案」，現在更發起「反濫權、護民主」全台宣講行動，想仿效當年封殺四大公投的全台「遍地開花」宣講招數，透過社會力來施壓在野黨。不過，四大公投是由在野黨與民間發起，民進黨作為防守的一方，依理論理向社會論述、辯護執政黨政策，進而動員群眾投下不同意票；如今，民進黨只因為不滿國會多數通過的法案，就背棄長年主張的國會改革理想，下鄉宣講目的除了阻擋國會改革，還包括罷免在野黨立委，充滿政治算計。

賴總統上任不到一個月，選擇衝撞路線讓對立加劇；但朝小野大的政治局勢將持續四年，綠營繼續操作仇恨對立，影響的不只是行政立法互動，國政推動也會窒礙難行，最後遭反噬的恐怕是執政黨自己。