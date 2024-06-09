藍防覆議案自動生效 堅守議場！防綠癱瘓議事

行政院主張國會改革法案窒礙難行，待賴清德總統核可後將移請立法院覆議，覆議案送達立法院十五天內，立院必須做出決議，逾期未決，原決議失效。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，收到覆議時，會請立法院長韓國瑜就覆議案處理時間召集朝野協商，及確認是否邀請行政院長卓榮泰來說明，他並喊話民進黨不要暴力杯葛議事。

根據時程推估，立法院最快十八日院會就可能表決，為防範民進黨癱瘓議事，國民黨立委主張堅守議場。國民黨立委賴士葆表示，覆議案送來立法院後，十五天內一定要處理，也不排除民進黨杯葛議事的可能，拖過十五天，覆議案就自動生效，國民黨團勢必仍要堅守議場，讓議事順利進行，才能否決覆議案。

洪孟楷昨呼籲民進黨立院黨團，切勿製造衝突，杯葛議事，國人不希望執政黨當家鬧事，既然行政院提覆議，應回歸民主程序，以投票進行議事，覆議案要記名投票，民進黨團勿有惡意行為癱瘓議事，否則所有責任都會算在民進黨頭上。

國民黨立委王鴻薇說，根據立法院職權行使法第卅四條，覆議採記名投票表決，如同選舉立法院正副院長。民進黨能做的最惡劣「奧步」是可能將立法院秘書長周萬來的議事文件搶走，或將投票箱搶走、破壞，更甚者是霸占主席台，使議事無法進行。

王鴻薇表示，國民黨團尚未對此討論因應策略，但以她個人想法，她傾向按照議事規則進行，倘若民進黨要做到醜態百出、執政當家鬧事，將受到大家共同譴責，民進黨一方面宣稱民主已死，要求討論、按照民主程序，另一方面覆議亦為法定程序，卻要破壞議事，醜態不只呈現在國人面前，也將呈現在國際上。