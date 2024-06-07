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以後法案綠不支持就提覆議？ 卓榮泰：考慮點為是否經正當程序

中央社／ 台北7日電
國民黨立委翁曉玲。聯合報記者潘俊宏／攝影
國民黨立委翁曉玲。聯合報記者潘俊宏／攝影

國民黨立委翁曉玲今天在立法院會質詢指出，未來若有法案三讀通過但民進黨團不支持，行政院是否會繼續提覆議。行政院長卓榮泰備詢表示，考慮點不是民進黨團支持，而是經過正當程序、合理討論及社會共識。

行政院會昨天通過對國會職權修法提覆議，外界關注後續攻防。

立法院今天繼續進行施政總質詢，翁曉玲質詢時問，卓榮泰才剛上任行政院就提出覆議案，難道不擔心帶來政治後座力。卓榮泰表示，行政院依照憲法賦予權力責任，「不要被解釋為惡意吧？否則憲法就不會這樣設計」。

翁曉玲指出，行政院提覆議的前提要件是法律案窒礙難行，但立法院職權行使法是規範行政院職權行使嗎。卓榮泰表示，不是。

翁曉玲指出，但政院覆議的7大理由似乎無限膨脹、擴權，企圖對立法院、總統府、監察院的職權指指點點，這才是真正的毀憲亂政。卓榮泰表示，他無法認同這樣的說法。

翁曉玲指出，立法院職權行使法規範的是立委，「請問跟行政院有何關係？」卓榮泰表示，行使過程中不僅部長官員，人民、法人、部隊都可以進到立法院發生權利義務關係，只要跟任何國人相關，行政院都有責任義務保護。

翁曉玲表示，行政院不是立法院職權行使法的執行者，頂多就是受規範的關係人，到底有何窒礙難行，且她不明白行政院為何能在記者會指指點點立法院有程序瑕疵，「你們（行政院）已經要變成大法官了嗎？」卓榮泰說，不是指指點點，是依據事實提出看法。

翁曉玲詢問，若覆議案不通過是否會請辭下台。卓榮泰表示，依照中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規定，沒有辭職的選項，依照憲法只有接受，但接受後是否有其他救濟行為值得商榷。

翁曉玲追問，難道要像前總統陳水扁一樣行使抵抗權。卓榮泰表示，這不是抵抗權，是憲法賦予憲政機關的權力。

翁曉玲追問，未來若有法案經立法院三讀通過，但民進黨團不支持，行政院是否會繼續提覆議。卓榮泰表示，考慮的不是民進黨團是否支持，而是法案本身是否經過正當程序、合理討論及社會共識。

翁曉玲也問，行政院是否對4日三讀通過的原住民保留地禁伐補償條例提覆議。卓榮泰表示，還沒看到立法院的來文。

卓榮泰 翁曉玲 行政院

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