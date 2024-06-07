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藍喊覆議若失敗卓揆下台 綠嗆有種倒閣

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明林銘翰王千豪唐筱恬／台北報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨向行政院長卓榮泰喊話，「覆議不成功，要負政治責任下台？」。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨向行政院長卓榮泰喊話，「覆議不成功，要負政治責任下台？」。記者陳正興／攝影

行政院昨天拍板，將針對立法院三讀通過的國會改革修法提出覆議。行政院此一決定引爆朝野劇烈反應，國民黨立法院團總召傅崐萁喊話行政院長卓榮泰，「覆議失敗，是否負起政治責任下台？」請講清楚說明白，這不是兒戲。民進黨團總召柯建銘則向藍白陣營嗆聲，「有種就提倒閣，解散國會，一定按憲法程序處理」。

國民黨團對行政院提出覆議表達高度遺憾，反駁行政院提出的七大理由全然無理。國民黨立委吳宗憲表示，行政院的七大原因即「民進黨文宣」，立法院職權行使法是根據立法院組織法制定，行政院憑什麼說窒礙難行？何況這次通過了卅條民進黨團的版本。

吳宗憲針對七大理由逐一反駁，在國會改革法案審查過程中，據統計，民進黨發言超過一千分鐘，但都不談法條，而是一直講抗中保台國情報告本就符合憲法規範。

吳也說，調查、聽證權主要是跟公共利益有重大有關，才會請負責人來調查，例如食安、飛安；國會改革法案舉辦一場專報、三場公聽會、四次朝野協商；人事同意權避免濫竽充數、酬庸；藐視國會罪要成立並非易事，需要經過院會表決；官員虛偽陳述需要經地檢署起訴，法官判決。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城說，行政院提出覆議，不理會立法意旨，直接表明窒礙難行，想要全盤推翻，目的就是逃避國會監督，不想回應民意質疑。

柯建銘表示，覆議案不會通過，他心裡有數，現差六人就能通過覆議案，喊話國民黨或民眾黨有志之士趕快起義來歸，這是歷史的逃命線，趕快來登記報名。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團雖然只有五十一席，但有無限多的「隱形席次」，在覆議案表決前會窮盡一切的努力，民意對國民黨及民眾黨會施以更大的壓力。

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