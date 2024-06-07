冷眼集／卓榮泰意圖求戰 埋下朝野未爆彈

立法院甫將攸關國會改革修法的立法院職權行使法、刑法三讀修正案送抵行政院，不到一天時間，向來作風平和的閣揆卓榮泰，卻火速拍板通過覆議案，還提出七大理由，稱「全部條文」都窒礙難行，火藥味十足，與他過往「柔軟」形象大相逕庭，要說卓揆沒有「求戰」企圖，在野黨恐難相信。

朝野為國會改革法案廝殺，民進黨潰不成軍，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言釋憲，並同時推演聲請暫時處分可能性，卓榮泰雖然提出覆議，但必須有過半立委反對原決議，覆議才能成功，但支持修法的藍白立委席次穩定過半，覆議案最終難逃封殺命運，只會加深朝野對立火氣。

儘管執政黨沒有翻盤機會，卓榮泰卻一改過去用詞委婉、盼立院諒解的態度，在立法院函文送抵行政院後，火速召集學者專家挑燈夜戰，痛陳國會改革法案程序及條文都違憲，嘴上說「絕非升高朝野對立」，實際作為卻不是這麼一回事。

行政院覆議未果幾成定局，最終可能走上釋憲一途，但民進黨團擬依憲法訴訟法規定聲請暫時處分，為法案按下「暫停鍵」，但該法也設下「倒數計時器」，因暫時處分裁定超過六個月後將失效，讓大法官有優先處理案件的時間壓力。

這也代表著，引爆朝野衝突的國會改革修法爭議，戰線可能將延長超過六個月，這或許是卓榮泰明知覆議案不會過，卻急著蹚這灘渾水之因，無非就是想讓整體流程加速，盡快進入聲請暫時處分、釋憲程序。儘管卓想塑造平和形象，但這次的舉動卻已暴露求戰企圖，埋下朝野對立衝突的未爆彈。