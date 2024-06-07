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政院批窒礙難行 覆議國會改革法

聯合報／ 記者黃婉婷周佑政／台北報導
行政院昨針對國會改革修法提出覆議，行政院長卓榮泰（中）表示，盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容。記者曾吉松／攝影
行政院昨針對國會改革修法提出覆議，行政院長卓榮泰（中）表示，盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容。記者曾吉松／攝影

行政院昨天針對立法院三讀修正通過的國會改革修法，包括立法院職權行使法、刑法部分條文提出覆議，政院端出七大覆議理由，將呈請總統核可後，移請立法院覆議，總統府稱會審慎評估。行政院長卓榮泰表示，覆議並非升高朝野對立，是盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

這次是行政院憲政史上第十四次提出覆議，七點理由為，沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；漠視正當法律程序，違反程序正義；無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；藐視國會定義不明，恣意擴大立院職權；懷疑官員虛偽陳述，即可課刑責。

卓榮泰昨在行政院會中指出，立法院對人事同意權的行使，可能影響憲法與法定機關職權行使；藐視國會罪違反法律明確性原則、比例原則，及正當法律程序等。

卓榮泰表示，因有上述窒礙難行之處，因此行政院依照憲法增修條文第三條第二項第二款規定辦理覆議。

國會改革修法，政院火速提出覆議。政務委員林明昕表示，考量立院正在總質詢期間，又逢端午連假，為趕在法定期限、十四日前完成，前天收到函文後就馬上召開專家學者會議討論。

據了解，總統府已在昨傍晚六時許收到行政院所呈的覆議理由書。總統府發言人郭雅慧說，尊重行政院行使憲法賦予的覆議權，收到覆議理由書後，賴清德總統會審慎評估，再行妥適決定。她說，國會是民主象徵，然而此次立法院職權行使法修法過程引發社會各界關注，賴總統必會以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，肩負起民主憲政守護者的責任。

當前立院朝野攻防激烈，外界認為覆議恐常態化。主責覆議案的林明昕說，覆議本來就是常態，不是洪水猛獸或憲政危機，是行政院與立法院之間的良性憲政互動，盼經由這次事件互動後，未來就不需要再透過覆議解決相關議題。

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