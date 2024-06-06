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政院覆議成功機會不大 學者：必要的政治表態、恐加劇朝野對立

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院政務委員林明昕今表示，行政院對於立法院決議的《立法院職權行使法》法律案，認為窒礙難行，將經總統核可後移請立法院覆議。聯合報記者許正宏／攝影
行政院政務委員林明昕今表示，行政院對於立法院決議的《立法院職權行使法》法律案，認為窒礙難行，將經總統核可後移請立法院覆議。聯合報記者許正宏／攝影

「即使成功機會不高，但行政院還是需要表態！」東吳大學政治學系教授蘇子喬受訪時表示，國會目前藍白多數，雖然行政院覆議成功機會不高，但畢竟是憲法賦予的權利；律師黃帝穎則說，行政院提覆議是給藍白違憲擴權法案有「懸崖勒馬」機會，畢竟國內學者都對國會改革有疑慮。

政治局勢只會更動盪

行政院6日針對立法院的國會改革法案提出覆議。對此，蘇子喬受訪時曾表示，目前藍白佔國會多數，而覆議通過需要2分之1立委同意，行政院提出覆議的成功的機會不高，但畢竟這是《憲法》賦予行政院的權利，行政院也可透過提出覆議，彰顯行政機關的立場。

但彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時卻說，行政院選擇覆議的話，恐將朝野鬥爭的戰線拉得更長，未來戰火將延燒到監察委員、大法官任命等議題上，恐出現不小的政治後遺症。中原大學通識教育中心教授陳宏銘也預測說，台灣不像美國有國會期中選舉，因此未來4年行政和立法的角力將持續、甚至變得更加劇烈。

法界反彈國會擴權

黃帝穎在臉書發文強調，日前國內法界包括超過120位法律系教授、全國律師聯合會、台北律師公會都提出國會擴權法案「程序瑕疵與內容違憲」，應退回委員會重審；另外，前AIT處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者也聯合聲明，直指藍白擴權法案「超越憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」。

「民主世界及法界對國會擴權違憲已是通說。」黃帝穎質疑，若藍白無視30幾名國際學者、具公信力國際媒體經濟學人及金融時報、歐洲商會，乃至國內法界四大聲明等民主憲政、程序正義的主流意見，那與義和團有何不同？呼籲立法院應藉覆議讓國會改革法案懸崖勒馬。

釋憲可暫時處分

至於若覆議失敗的話，蘇子喬預測還可能會釋憲、公投和倒閣，若要釋憲的話，民進黨立院黨團或行政院都可以提出，且兩者聲請釋憲時，也可請大法官作暫時處分，讓新通過的法令暫時失效，但這狀況不常發生，上次因《戶籍法》換發身分證的規定已出現不少爭議。

蘇子喬強調，大法官進行憲法判決的時間不會那麼快，因為有許多案件排隊，即使是處理很快的釋字520，民國89年11月送案，也要等到90年1月才做出決議。律師葉慶元受訪時亦分析，國會改革法案並非所有條文都有爭議，只有「調查權」、「總統問答」等較有爭議的部分，也才有釋憲的空間。

並非所有條文違憲

葉慶元表示，釋字第585號就提到，「立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固有之權能自得享有一定之調查權」，所以就算民進黨要釋憲，調查權理應不會違憲，比較容易違憲的部分是總統到國會進行國情報告，並接受詢答，但過去國民大會存在時，國大代表也可就總統的國情報告提供建言，這方面仍有灰色空間，不一定就是違憲。

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