影／行政院提覆議 傅崐萁：若失敗卓榮泰要下台嗎？

行政院今決定將針對國會改革法案提出覆議，國民黨團總召傅崐萁下午在立法院議場前舉行記者會，對行政院長卓榮泰喊話，若覆議不成功，要負政治責任下台嗎？

傅崐萁表示，立法院昨天才將國會改革案正式送出，遺憾不到24小時，行政院長卓榮泰今天就依劇本演出，提出覆議。他駁斥行政院提出覆議的理由，表示審查過程中，民進黨暴力攻擊，不依民主方式面對，但國民黨還是一一完成程序，議事公開透明，可隨時上網觀看。民進黨在委員會審查時提出40次散會動議，立法院長韓國瑜至少召開過四次朝野協商，辦過兩場公聽會，專案報告過一次，程序完備。

傅崐萁質疑卓榮泰，這是立法院職權行使法，不曉得與行政院有什麼直接利害關係。立法院行使職權，難道卓榮泰希望行政院官員要立院虛偽不實的表達嗎？難道要持續貪贓腐敗嗎？難道要持續不讓國會有陽光，不讓國家有廉能政治嗎？