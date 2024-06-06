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國會改革覆議案7大理由曝光 政院：程序、條文都違憲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今日正式針對國會改革相關修法提出覆議，並提出7點理由認為「全部條文」窒礙難行。記者黃婉婷／攝影
行政院今日正式針對國會改革相關修法提出覆議，並提出7點理由認為「全部條文」窒礙難行。記者黃婉婷／攝影

行政院今（6）日正式針對國會改革相關修法提出覆議，並提出7點理由認為「全部條文」窒礙難行，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。政委林明昕強調，覆議不是洪水猛獸或憲政危機，從古至今都有提過，應視為良性憲政互動，絕對不是說要打架。

林明昕報告強調，行政院依法行政，若法律違憲，對政院來說就會窒礙難行，但這次並非事實難行，而是法律難行，也就是會有立法院職權行使法、刑法修法牴觸憲法的問題，基於依法行政觀點，只能提出覆議。

政院提出覆議的7大原因包括：沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；漠視正當法律程序，違反程序正義；無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

林明昕逐一解釋，首先，全部條文都有程序問題，從立法院委員會、黨團協商再到院會二三讀，過程中沒有經過實質討論，但國會是民主政治象徵，一定要遵守民主原則，「不是比人頭、比打架」，要針對內容討論後才能表決，一旦沒有實質討論，就違反民主原則導致程序違憲。

林明昕說，立法院職權行使法中規定總統有國情報告義務，還要一問一答備詢，在憲政觀點上，混淆了雙首長制度，台灣不是純粹內閣制或總統制，結果把總統拉下來跟一般行政院長一樣要接受質詢，變成2個行政院長，或總統府也是行政院，違反雙首長制的設計模式。

第三、第四部分，林明昕說，設計所謂聽證、調查等新設職權，調查對象不以官員為限制，公司老闆、小吃店老闆娘，甚至一般人都有可能，聽證、調查的對象將無遠弗屆，違反大法官歷來的解釋，認為調查權與聽證權要有節制；且台灣現在還有監察院，此條設計也會侵犯監院職權，違反權力分立原則，法條亦過於粗糙，聽正調查者沒有程序保障。

第五點，林明昕說，人事同意權涉及政院內部機關，譬如通傳會（NCC），也有憲法規定非行政院同意權，如大法官、監察委員、考試委員，同意權雖然嚴格化，但審查時間沒有上限，可以審一年或很久，導致機關空轉。

第六、第七點，也就是一般俗稱的「藐視國會罪」，林明昕說，藐視國會罪不只有刑罰，還有行政罰，但藐視國會定義不明，「也有可能立法院說看起來不舒服，你就藐視國會」；官員虛偽陳述若靠懷疑就可課以刑責，構成要件也不明確。

立法院 藐視國會 行政院

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