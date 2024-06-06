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綠：覆議案表決前窮盡一切努力 籲藍委起義來歸

中央社／ 台北6日電

立法院昨（5）日將5月底三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案函文，送抵總統府和行政院咨請總統公布，行政院今天提出覆議案。民進黨立法院黨團今天表示，覆議案表決前，民進黨會窮盡一切努力，呼籲國民黨立委起義來歸。

民進黨立法院黨團今天在立法院舉行「笨蛋，問題在韓國瑜」記者會。

立法院在5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，立法院昨天將函文，送抵總統府和行政院咨請總統公布，行政院認為上述條文窒礙難行，經上午院會討論後提出覆議案，立法院應於覆議案送達15天內做成決議，經全體立委1/2以上表決贊成或反對覆議案。

民進黨團總召柯建銘表示，行政院與立法院皆為憲政機關，有維持憲政秩序的責任，所有違憲擴權的法案，行政院一定提覆議，覆議成功與否是一回事，不成功的話，民進黨會提出釋憲，過或不過是另一回事，必須展現維護憲政的態度。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團雖然只有51席，但有無限多的隱形席次，在覆議案表決前會窮盡一切的努力，民意對國民黨及民眾黨施以更大的壓力，這才是讓藍白會害怕的力量。

柯建銘說，民間推動罷免，藍白立委人人自危，也好自為之，回頭是岸，趕快起義來歸，只要6個名額，看誰要當歷史的英雄．趕快來報名，將會得到歷史的桂冠。

民進黨 立法院 行政院

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