被控把公務車當競選跑車 柯志恩提告前空服員

公職人員使用公務車情況進來備受關注，前空服員、政治工作者黃敬雅使用「鏡週刊」2019年的報導，指控國民黨立委柯志恩把立院公務車開成競選跑車，是把司機操到快送醫的活教材。柯志恩駁斥穿鑿附會，她今日也委託代表，在律師陪同下，至高雄地檢署提告黃敬雅。

黃敬雅在臉書以鏡週刊2019年12月1日的報導舊聞，表示「柯志恩把立法院的司機叫去高雄、全程接送她拜廟、跑市場、跑選區，還要人家苦等她吃飯」、「當你們罵監察院前，先把過去柯志恩那輛從立法院一路濫用到高雄的公務車找出來」。

柯志恩辦公室表示，黃敬雅將鏡週刊2019年的報導，與各種虛假資訊胡拼亂湊，於臉書所發表的惡意與不實公開言論，已嚴重侵害柯志恩委員個人名譽，故今日在柯志恩委員授權同意下，由柯志恩委員委託之代表，在律師陪同下，至高雄地檢署，向黃敬雅提出妨害名譽及加重誹謗之告訴。

柯志恩辦公室強調，柯志恩自就任本屆立委以來，在高雄行程皆是使用自己的私人車輛，負責接送的也都是她所聘助理，另外她於2019年的用車情形，也符合立院每月80小時的規定。