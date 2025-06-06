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被控把公務車當競選跑車 柯志恩提告前空服員

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前空服員、政治工作者黃敬雅使用「鏡週刊」2019年的報導，指控國民黨立委柯志恩把立院公務車開成競選跑車，是把司機操到快送醫的活教材。黃敬雅2022年加入台灣基進，代表參選高雄市前鎮區、小港區議員。圖／聯合報系資料照片
前空服員、政治工作者黃敬雅使用「鏡週刊」2019年的報導，指控國民黨立委柯志恩把立院公務車開成競選跑車，是把司機操到快送醫的活教材。黃敬雅2022年加入台灣基進，代表參選高雄市前鎮區、小港區議員。圖／聯合報系資料照片

公職人員使用公務車情況進來備受關注，前空服員、政治工作者黃敬雅使用「鏡週刊」2019年的報導，指控國民黨立委柯志恩把立院公務車開成競選跑車，是把司機操到快送醫的活教材。柯志恩駁斥穿鑿附會，她今日也委託代表，在律師陪同下，至高雄地檢署提告黃敬雅。

黃敬雅在臉書以鏡週刊2019年12月1日的報導舊聞，表示「柯志恩把立法院的司機叫去高雄、全程接送她拜廟、跑市場、跑選區，還要人家苦等她吃飯」、「當你們罵監察院前，先把過去柯志恩那輛從立法院一路濫用到高雄的公務車找出來」。

柯志恩辦公室表示，黃敬雅將鏡週刊2019年的報導，與各種虛假資訊胡拼亂湊，於臉書所發表的惡意與不實公開言論，已嚴重侵害柯志恩委員個人名譽，故今日在柯志恩委員授權同意下，由柯志恩委員委託之代表，在律師陪同下，至高雄地檢署，向黃敬雅提出妨害名譽及加重誹謗之告訴。

柯志恩辦公室強調，柯志恩自就任本屆立委以來，在高雄行程皆是使用自己的私人車輛，負責接送的也都是她所聘助理，另外她於2019年的用車情形，也符合立院每月80小時的規定。

柯志恩本人也強調，她從政以來一切清白，並虛心接受外界檢視，但網路上許多攻擊本人的文章與資訊都與事實不符，且有變本加厲的情形，為捍衛她個人與從政名譽之清白，決定不再姑息縱容，未來任何人與單位、組織，要對她問政提出質疑，她非常歡迎，但請具體提出證據，她願意直球對決，接受挑戰；但若所散播資訊，有任何不實造假、惡意扭曲，絕不縱容，並在此公開立場，以正視聽。

國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

監察院

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