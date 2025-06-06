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柯志恩遭控濫用公務車南下高雄接送 提告妨害名譽

中央社／ 高雄6日電

前復興航空空服員黃敬雅貼出媒體報導，指國民黨立委柯志恩曾濫用公務車。柯志恩今天下午澄清將立院公務車和司機叫到高雄接送是子虛烏有，也派員至雄檢提告妨害名譽。

監察委員遭爆濫用公務車引發爭議，黃敬雅在臉書貼出一篇以「狂操立院司機跑選舉，柯志恩濫用公務車直擊」為題的媒體報導，指國民黨抓著幾名監委和秘書長猛打，指控濫用公務車，但「當年那位自詡學者立委、標榜知性女力的柯志恩，才是真正把立院公務車開成競選跑車、把司機操到快送醫的活教材」，並批評柯志恩把立院司機叫去高雄全程接送跑選區。

柯志恩今天下午派員和律師至高雄地檢署按鈴提告妨害名譽跟加重誹謗罪，並透過辦公室聲明回應，黃敬雅所貼相關報導是2019年的新聞，自己當時已對外澄清，且當時並沒有在高雄參選。2022年競選高雄市長時並沒有公職身分，無法申請立院公務車。

柯志恩說，自就任本屆立委以來，在高雄行程皆是用自己的私人車接送，負責接送的也都是所聘助理，所謂把立法院公務車與司機，叫到高雄接送根本是子虛烏有。

柯志恩也呼籲，黃敬雅手中如握有證據，請公布是哪台立法院公務車與司機，能夠在不受立法院監管，與眾多立委目光下，被叫到高雄使用。

她強調，黃敬雅將2019年新聞報導，與各種虛假資訊胡拼亂湊，於臉書所發表不實公開言論，已嚴重侵害個人名譽，對此已提告以捍衛個人名譽。

監察院

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