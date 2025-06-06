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遭批公務車使用像私人Uber 柯志恩火大要告：胡拼亂湊假資訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
前復興航空空難倖存空服員黃敬雅熱衷政治，昨夜在臉書針對近日公務車風暴，批國民黨立委柯志恩，是把公務車用成私人Uber的活教材，柯志恩表示將提告。圖／翻攝自黃敬雅臉書
前復興航空空難倖存空服員黃敬雅熱衷政治，昨夜在臉書針對近日公務車風暴，批國民黨立委柯志恩，是把公務車用成私人Uber的活教材，柯志恩表示將提告。圖／翻攝自黃敬雅臉書

公務車濫用風波沸騰，曾參選高雄市議員的前復興航空空服員黃敬雅批國民黨說得滿臉正義、罵得口水四濺，她不禁想問，柯志恩2019年把立法院的公務車用得像私人Uber，才是把公務車開成競選跑車的活教材。立委柯志恩對此表示，嚴重侵害名譽，將提告訴。

柯志恩表示，2019年的新聞當時已對外澄清說明，她2022年競選高雄市長時並無公職身分，無申請立院公務車，就任本屆立委以來，在高雄行程都是用自己的私人車接送，負責接送的是她聘的助理。就黃敬雅指稱她把立法院公務車與司機，叫到高雄接送，根本是「子虛烏有」，黃如握有證據，請公布是哪台立法院公務車與司機，能夠受立法院監管被叫到高雄使用？

柯志恩同時表示，黃敬雅為博議員初選聲量，將2019年的新聞報導與各種虛假資訊胡拼亂湊，於臉書所公開發表不實言論，已嚴重侵害她個人名譽，她將提出告訴。

2015年2月4日復興航空235號班機墜入基隆河造成43人傷亡，黃敬雅是唯一倖存空服員，她曾代表台灣基進參加2022高雄市議員選舉落敗，對於近日公務車風波，昨夜她於臉書發文說，「拜託，國民黨的人真的都沒記憶嗎？當年那位自詡學者立委、標榜知性女力的柯志恩，才是真正把立院公務車開成競選跑車、把司機操到快送醫的活教材」。

黃說，柯志恩當年把立法院的公務車，用得像私人Uber、還是包月不限里程的那種，當時社會譁然，她一句「誤會啦」、「以後不會啦」就打發了，國民黨也沒一個人出來譴責，現在倒是扯著嗓門罵別人？這就是國民黨的標準劇本，全黨雙標。

監察院

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