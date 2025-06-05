用公務車跑反罷免行程、出入建商總部 鄭正鈐回應了

有民眾向新竹市雙罷免總部發言人林志潔爆料，指國民黨立委鄭正鈐疑濫用立法院公務車跑反罷免行程，且鄭正鈐從未依照立院公務車使用要點負擔油料等費用，呼籲鄭正鈐應說明清楚。鄭正鈐辦公室回應，針對含沙射影、無端抹黑的不實指控，未來將不再回應。

鄭正鈐辦公室聲明，對於近期充斥含沙射影、無端抹黑的不實指控，未來將不再回應，也不會姑息，若有不法歡迎提告，對於不實言論，辦公室將持續蒐證，一切依法依程序處理。

林志潔指出，她接獲揭弊者檢舉，新竹市區域立委鄭正鈐經常違法使用立法院公務車載送他來回台北新竹，不但要送鄭跑新竹地方行程，且還要載去宣揚反罷免。

揭弊者更進一步指出，鄭正鈐從未依照立法院公務車使用要點負擔油料等費用，只要調查派車資料和是否給付費用即可得知。

林志潔呼籲，立法院政風室應盡速調查，並請鄭正鈐在涉嫌包庇暴力討債和組織犯罪之餘，不要濫用公家資源，並壓榨立法院駕駛，違反友善職場的規定。

民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒也在社群發文稱，5月20日他接獲爆料，鄭正鈐被拍到從台北市龍江路愛山林企業總部走出來，旁邊疑似是愛山林的高層。而知名建商集團「甲山林」旗下的「愛山林」建設，遭爆涉嫌透過私募炒股，非法獲利超過1億元。台北地檢署兵分23路搜索，並約談甲山林集團董事長祝文宇與其兒子等20人到案；祝文宇當時被諭令1200萬交保。他想問鄭正鈐去愛山林總部有什麼事？是不是搭公務車去？