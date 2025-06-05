監委田秋菫怨沒公務車 游淑慧曝規定：趁亂牽拖哭累什麼？
監院濫用公務車爭議連環爆，監委田秋堇稱現在上下班都要自行搭車，有時上班很趕像暴雨叫車也不便，導致開會遲到，這是大家希望看到嗎？國民黨北市議員游淑慧貼出監委用車規定，不知田在哭累什麼？監院的公務車本來就可以載送監委上下班。
游淑慧今天在臉書也問「田秋堇是71歲，還是7歲？上學遲到『賴』娃娃車沒來接送？」首先，她善意跟田委員報告，65歲以上的長輩搭乘大眾工具其實優惠又方便，如果在台北，每月還有480的敬老卡可以免費搭乘。
其次游提到，她不知道田委員在哭累什麼？因為監察院的公務車本來就可以載送監察委員上下班，身為監委應該知道民國102年制定的「監察委員使用車輛規定」。
游淑慧說，外界質疑的是，用公務車載送寵物、接送家人和自己私事，她不知道田委員平時上班遲到的原因是為什麼，但不要趁機亂牽拖到沒公務車可坐；因為委員還是有公務車的，而且正常上班族都是沒公務車而且上班不會遲到的。
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