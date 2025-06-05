影／搭公務車用餐 林楚茵：為討論公事符合用車規範

媒體爆料民進黨多位立委今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區聚餐。民進黨立委林楚茵下午受訪時還原當天經過，1月10日當天早上院會後，下午要針對覆議案進行表決。中午休息時間，民進黨委員們一起到立法院附近西門町的一間餐廳用餐，用餐的目的是為了討論國會擴權法案以及立法院中的其它議題。澄清這並非所謂的「火鍋趴」，而是大家利用中午吃飯時間一起用餐。

林楚茵表示，國民黨在開黨團大會時，也曾邀請黨團立委外出用餐。「大和解」餐時，立法院長也召集黨團幹部外出，過程中也是是用公務車。林楚茵說這樣的過程是符合立法院用車規範。而還原這些細節是為了避免媒體斷章取義，並且要國民黨不要為了大罷免刻意轉移焦點。 民進黨立委林楚茵下午受訪，還原1月10日公務車使用經過，並要國民黨不要為了大罷免刻意轉移焦點。記者林澔一／攝影