被控濫用公務車吃火鍋 吳思瑤：我搭計程車去的

民進黨多位立委被指控，疑似濫用公務車去聚餐吃火鍋，當中也包括民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。她今天表示，她是搭計程車去的，並非公務車。

吳思瑤指出，回到制度面，現行立法院公務車使用辦法行之有年，相信立委同事都依據規定使用公務車。現行制度要檢討，她支持可以討論，立法院長韓國瑜可以邀集各黨團好好磋商，解決這個多年問題。

吳思瑤說，畢竟立委工作、跑攤、參加活動有時公務、私務夾雜難以界定，包括上政論可不可以？都可以進一步釐清。只要規範清楚，大家都樂意依循。

吳思瑤表示，回到吃火鍋當天，那天是「憲法訴訟法」覆議案，民進黨委員午休空檔一起餐敘，討論覆議案攻防，下午回立院投票，這有什麼問題？

吳思瑤指出，請一視同仁，去追查一下，國民黨團總召傅崐萁請國民黨團立委餐敘、桃園市長張善政請國民黨立委到桃園餐敘、韓國瑜院長邀請朝野黨鞭「和解飯」，國民黨立委沒有使用公務車？