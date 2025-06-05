被控集體濫用公務車吃鍋 綠委：傅崐萁、韓國瑜也是

民進黨多位立委被指控，今年初疑似濫用公務車前往火鍋店用餐。民進黨立委林楚茵表示，立法院公務車是讓立委在台北開會時使用，就像國民黨立院黨團總召傅崐萁找國民黨團聚會、立法院長韓國瑜參加大和解餐會，也都是搭公務車，這場1月10日的民進黨立委中午聚餐也是一樣。

林楚茵指出，今年1月10日院會時間，當時正值憲法訴訟法爭執，中午休息之後還要繼續開會，民進黨立委們就找了立法院附近位於西門町的火鍋店吃飯，順道討論後續議事攻防。然後吃完午餐，又一起搭車回立法院繼續開會進行覆議案表決。沒有所謂「火鍋趴」，只是院會休息吃午餐。國民黨害怕大罷免想轉移焦點，如果這些使用都要被汙衊，最該出來回答有沒有濫用問題的，應該是韓國瑜。

民進黨立委沈伯洋表示， 「立院公務車使用要點」規定，立委使用公務車輛之調派，依下列順序為之：一、委員正式活動。二、各委員會及專案活動。三、立委往返各機構接洽公務。四、支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）。五、其他使用，但每次車輛往返超過一百公里部分，其油料等費用由使用人自行負擔。

沈伯洋說，如果連立委們中午午休時間搭車去討論議事攻防都不行，那請問要公務車幹嘛？