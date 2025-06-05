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綠委被控集體濫用公務車吃鍋 沈伯洋：午休吃飯不行？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨多位立委被指控，今年初疑似濫用公務車前往火鍋店用餐，包括沈伯洋、吳思瑤、吳沛憶、黃捷等人。沈伯洋表示，這是1月10日中午午休時間，他和其他立委坐公務車去吃午餐，然後再回到立法院，原來中午午休，大家一起坐車出去吃飯討論接下來的議程都不可以嗎？

沈伯洋指出，既然這樣那沒關係，請全部的立委公布自己坐公務車的行程，有沒有直接跑到外縣市的，有沒有專門在送人的，有沒有超過80個小時的。為了響應，他第一個來，他在1月10日中午出去吃飯，沒了，今年就只用過一次公務車，而且還是共乘。

監察院

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