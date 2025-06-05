快訊

YouTube又改！超便宜Premium Lite會員方案也加入廣告 付錢也沒用

川普全面禁止12國人入境美國、各國原因曝光 另有7國受部分限制

蛋蛋會中暑！男性夏天這樣做或導致不育 醫分享3招保護睪丸

聽新聞
0:00 / 0:00

監院濫用公務車 高嘉瑜說更該檢視績效 網用1句話酸爆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）

監委疑濫用公務車連環爆。民進黨前立委高嘉瑜在臉書說，最近監院公務車爭議引關注，但她認為，大家更該檢視監委的績效及能力。並舉京華城案、保健食品關稅、國產水泥都更案等，表示「希望監委們不要妄自菲薄，辜負了人民的期待！」

高嘉瑜要監委不要辜負人民期待的貼文一出，也湧上百網友留言，就有網友用一句話酸爆，「別鬧了，開會就只有4分鐘，是能有什麼績效？」

高嘉瑜說，她在當立委時的問政，很多案子與監委息息相關，高舉三個例子，表示很遺憾。第一就是京華城高容積率爭議，從392%到560%，竟是被劉德勳接手翻盤逆轉成560％。

還有保健食品關稅，在她質詢後，原經濟部承諾5年內30%降到20%，卻被監委以擔心「造成保健營養食品產業外移之虞。」延宕至今。

高嘉瑜再提2023年12月，她與北市西新里長胡家瑒共赴監察院遞送陳情書，針對國產水泥都更案提出檢舉，籲監察院徹查，卻至今仍沒結論！呼籲監委們，能做的事很多，且遠在民意代表之上，「希望不要妄自菲薄，辜負了人民的期待！」

不過高嘉瑜也提到她過去要求內政部「降低公設比」的案子，98年監委就曾針對房屋虛坪灌水現象糾正內政部；還有她當議員時，將捷運內湖聯開案移送監察院，事後監察院也提出糾正。

也有網友呼應高嘉瑜，表示「這兩年29個監委辦了多少案子？公務車使用記錄應該拿出來給大家檢視」；但也有網友說，「廢除監察院不就是民進黨黨曾經的主張？」

監察院

延伸閱讀

曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？

曝監院又編308萬新車換舊車 民眾黨團：多愛坐公務車？

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

相關新聞

監院濫用公務車 高嘉瑜說更該檢視績效 網用1句話酸爆

監委疑濫用公務車連環爆。民進黨前立委高嘉瑜在臉書說，最近監院公務車爭議引關注，但她認為，大家更該檢視監委的績效及能力。並...

徐巧芯再批濫用 監委嗆「不只監院有公務車」

監察院濫用公務車事件延燒。國民黨立委徐巧芯昨再控監察委員葉宜津、田秋堇也濫用公務車，監察院應全面調查。但田秋堇反嗆徐巧芯...

曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？

監察院濫用公務車話題不斷，外界也關注無法以個人身分使用公務車後情況如何，監委田秋堇表示，現在上下班都要自行搭車，有時候上...

遭徐巧芯指濫用公務車 田秋堇：不能沒證據空口說白話

監察院濫用公務車爭議連環燒，國民黨立委徐巧芯表示，自己接到吹哨者爆料，監委葉宜津、田秋堇也有類似情況，監院應全面徹查。田...

曝監院又編308萬新車換舊車 民眾黨團：多愛坐公務車？

監察院前秘書長李俊俋因被爆出濫用公務車案而請辭獲准，民眾黨立院黨團今表示，監察院法定員額僅550位，但「首長專用車」數量...

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

監察院前秘書長李俊俋與監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容都被拍到任內濫用公務車，李俊俋請辭獲准，3位監委被移送紀律委員會。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。