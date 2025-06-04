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曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？
監察院濫用公務車話題不斷，外界也關注無法以個人身分使用公務車後情況如何，監委田秋堇表示，現在上下班都要自行搭車，有時候上班也很趕，像今天又是暴雨，叫車也相當不便，導致開會遲到；現在國事如麻，也是希望能盡速到監察院處理公務，但現在這樣的情況，是大家希望看到的嗎？
監察院濫用公務車爭議連環燒，國民黨立委徐巧芯表示，自己接到吹哨者爆料，監委葉宜津、田秋堇也有類似情況，監院應全面徹查。田秋堇反嗆，徐巧芯應該把事情講清楚，人事時地物是什麼？不能什麼證據都沒有就空口說白話；且如果要全面查，不是只有監察院公務車。
田秋堇同時也分享不能以個人身分使用公務車後情況。她說，現在國事如麻，過去監委上下班可以搭公務車，如果是下班就算了，有時候上班真的太趕，也是希望準時到監察院處理公務；像她自己現在每天得搭三班捷運，還要走15分鐘到捷運站，但她腳又受傷，要不然就是計程車趕上下班，相當不便。
田秋堇指出，像今天她下雨天，叫車叫不到，在路邊攔了30分鐘的計程車才順利搭上車，導致開會遲到，這是大家希望的嗎？本來公務車也是希望能盡速處理公務，如今現在也都不行了。而且不只她一人，其他監委也是有類似情況。
田秋堇提到，也因為監察院預算遭大幅刪除，很多公務車資深司機也被派去掃地，甚至因為沒有加班費就早點辦退休，本來跟伊甸基金會合作身障人士工作，也因此都被解約，公務車就這樣停著曬太陽，這是大家希望看到的嗎？
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