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遭徐巧芯指濫用公務車 田秋堇：不能沒證據空口說白話

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察委員田秋堇。圖／本報資料照片
監察委員田秋堇。圖／本報資料照片

監察院濫用公務車爭議連環燒，國民黨立委徐巧芯表示，自己接到吹哨者爆料，監委葉宜津田秋堇也有類似情況，監院應全面徹查。田秋堇反嗆，徐巧芯應該把事情講清楚，人事時地物是什麼？不能什麼證據都沒有就空口說白話；且如果要全面查，不是只有監察院公務車。

監察院前秘書長李俊俋與監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容都被拍到任內濫用公務車，李俊俋請辭獲准，3位監委被移送紀律委員會。徐巧芯指出，有吹哨者告訴她，葉宜津、田秋堇也有濫用公務車情形，監察院應全面調查，而不是有照片才查，沒有就便宜行事。

田秋堇表示，徐巧芯應該要講什麼事情，請把人事時地物指出來，不能什麼證據都沒有就空口說白話，所以她無法回應；其實今天早就收到有人傳新聞給她看，但看了也是滿頭問號「蛤？這是啥。」她也批評，徐巧芯說要全面查，那不是只有監察院有公務車，「我話就說到這裡。」

記者今下午至晚間多次聯絡監察院及葉宜津，均未獲得相關回應。

葉宜津 監察院 田秋堇

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