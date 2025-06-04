公務車爭議 民眾黨籲韓國瑜開修憲委員會廢監院

監察院人員屢傳公務車私用事件。民眾黨主席黃國昌今天在中央委員會表示，將儘速推動廢除監察院，若有機會將請立法院長韓國瑜召開修憲委員會，不讓監察院繼續淪為替民進黨養肥貓的廢物院。

監察院秘書長李俊俋涉私用公務車，請辭獲准。此外，監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等近日也遭指私用公務車。

民眾黨今天舉行中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸舉行記者會。

吳怡萱表示，近日監察委員被爆濫用公務車事件層出不窮，民進黨長期高喊廢除監察院，如今卻毫無作為，甚至還有民進黨立委造謠是藍白不願意配合廢除監察院。

吳怡萱轉述，有中央委員在會中關心監察院公務車爭議，黃國昌說明，民眾黨將儘速推動廢除監察院，若有機會將請韓國瑜召開修憲委員會，不讓監察院繼續淪為民進黨養肥貓的廢物院。

吳怡萱也表示，關於8月23日舉行的重啟核三公投，民眾黨已開始籌備，接下來2個月內將舉行超過百場說明會，中央與地方黨部將全心投入公投說明會，並於6月底前開設種子講師培訓班，協助地方黨公職及志工成為具備能力的政策傳播者。

此外，路透社日前報導，美國擬擴大對台軍售規模，並敦促台灣在野黨不要阻擋。對此，林子宇表示，前民眾黨主席柯文哲早在2024年總統選舉期間，就率先主張國防預算應提升至占GDP3%，選後拜會時任總統蔡英文亦重申立場。

林子宇強調，2025年度國防預算總額創下歷年新高，在野黨刪減幅度卻是歷來最小，國防與外交相關預算至今已解凍逾9成，包括國防部新台幣856億元、外交部40億元、國安局1億元，充分證明只要行政單位提出合理執行細節，預算就能順利審議通過，根本不存在所謂阻礙國安的情事。

林子宇批評，民進黨不思自省還變本加厲，企圖將1500億元的「國土防衛安全韌性預算」偷渡在4100億特別條例當中，民眾黨絕對會強力監督，國防部未來提出相關預算時，應附上詳盡評估報告，這樣才能對國會及全體國民負責。