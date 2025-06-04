蔡清祥駁濫用公務車 黃國昌嗆有證人

民眾黨立院黨團總召黃國昌前天舉發法務部前部長蔡清祥曾搭公務車陪好友「喬」私人官司。蔡清祥隨即發出聲明駁斥。黃國昌昨天再向蔡清祥下戰帖，表示「證人都聯絡完了，大家都準備好了」，但他不方便透露細節，保護吹哨者是重要原則，「讓子彈飛」，並呼籲北檢主動分案，依職權介入調查。

對於黃國昌再下戰帖，蔡清祥昨晚表示，該說的都說了，「沒有的事就是沒有」。

黃國昌前天上午在立法院質詢時，當面向法務部長鄭銘謙舉發，指二○二一年九月十七日上班時間，時任法務部長蔡清祥搭乘公務車陪好友「喬」私人訴訟，要求法務部一周內完成調查。蔡清祥隨後發布聲明稿澄清，經過確認當天是立法院會，自己整天都在立法院備詢，「這間公司位於何處毫無所悉，更不可能利用公務車親赴該公司」。

黃國昌昨被追問，他表示，蔡清祥的聲明出來後，吹哨者就跟他聯繫，大家看了都笑翻了，沒有人相信。他強調，自己做任何指控以前，一定經過詳細查證，檢舉的資料完備，但有些細節沒有第一時間講，理由是要保護吹哨者。

黃國昌說，蔡清祥的回應讓他想起民進黨前秘書長洪耀福，洪當初也是在民進黨中央黨部，「喬」科學城物流股權的買賣，第一時間叫他撤文，要不然要告他；他直接嗆洪，歡迎來告、法庭見，現在直接被法院認證，洪就是有在民進黨中央黨部喬股權買賣，「臉皮那麼厚」，還敢來告他。