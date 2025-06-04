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刑懲可併行 學者轟李鴻鈞亂扯

聯合報／ 記者李成蔭林麗玉／台北報導

監察院濫用公務車爭議延燒，前秘書長李俊俋已請辭，外界也關注後續調查。不過，監院副院長李鴻鈞前天指出，因司法啟動調查，所以院內只能先暫停調查。學者直呼「亂扯一通」，明明有「刑懲併行原則」，李俊俋違反行政法的部分應先調查後提出彈劾；公務員懲戒法對已離職公務員在任之行為也適用，李俊俋不能辭職就沒事了。

李鴻鈞前天開記者會也稱，監院從一九九三年迄今都把監委用車定為首長用車，已卅二年，「這是一個行之有年的事」，他已下令檢討；國民黨北市議員游淑慧昨找出監察院二○二二年新聞稿，痛批監院「一再說謊」。

游淑慧說，監院新聞稿明白揭示「監察委員並沒有首長專用車」，且二○一三年監院就有內規，告知監委車輛使用原則，其中並沒有接送看病和載親友去機場，「監院什麼制度都有，只是這些制度管不了高高在上的監察委員們。」

「濫用的情形遠比想像得嚴重？」游淑慧說，李鴻鈞吃了誠實豆沙包，告訴外界：原來一直以來所有監委都把公務車私用，「無意中揭露監院長期集體違法」。

至於李鴻鈞說事件之初就對李俊俋做行政調查，但現在因有人提告而進入司法程序，目前監院只能暫停調查，北檢也已到過監院。考試院保訓會前委員、世新大學行政管理系兼任副教授桂宏誠批李鴻鈞「亂扯一通」，李俊俋已違反行政法，雖未必構成犯罪，但違反行政法的部分應先進行調查後提出彈劾。

監察院 李鴻鈞

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