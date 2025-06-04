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冷眼集／辦案看顏色？李舊案是試金石

聯合報／ 本報記者鄭媁

監察院前秘書長李俊俋、監委林郁容被控濫用公務車，北檢已將兩人列「他」字案被告，不排除傳喚到案。當檢調雷厲風行偵辦罷免案不實連署以來，「辦藍白、不辦綠」的質疑從未消停，檢方若要證明絕無政治力干預，就看李俊俋的舊案是否就此沉寂。

李俊俋被告發涉助理費案，堪稱「高虹安案」前傳，關鍵證人黃惠玟在高虹安辦公室任職前，就是李俊俋立委辦公室助理，她被傳喚時也表示，零用金制「在李俊俋時就存在」。司法邏輯講求一致，高虹安遭北檢起訴，一審更重判七年四月徒刑並停職；反觀被視為「助理費回捐公積金制度源頭」的李俊俋，雖被告發涉貪，二○二三年八月分案後即石沉大海。

過去幾個月，司法機關被指控對藍白陣營「大搜索、大約談、大羈押」，對照處理涉綠人士案件，則多採取「不主動、不積極、不擴大」三原則，如此手段，無怪乎許多民調都顯示民意高度質疑政治干預司法；執政當局雖能輕易壓制政敵，卻斲傷司法公信力，敗壞法治基礎。

當民進黨人士一再享有「緩辦、不辦」特權，藍白政治人物則動輒被搜索、羈押，甚至火速定罪，人民如何相信司法機關超越黨派、依法行事？

司法若真要維護公信，就不能讓「看顏色辦案」的質疑如影隨形。李俊俋舊案既已立案，若有犯罪嫌疑，就應比照高虹安案徹查辦理；若是制度使然、無涉貪瀆，也該盡速釐清，還無辜者清白。否則，超過廿個月無實質進展，「綠涉案沒事、藍白要重判」的印象，只會讓人民對司法搖頭。

監察院 檢察官 李俊俋

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