監院濫用公務車 吳宗憲要求：即刻提供稽查報告

監察院近日爆出濫用公務車，國民黨立委吳宗憲今要求，監察院政風室，即刻提供最近一次的公務車「專案」稽查報告。

吳宗憲表示，由於全國各機關的政風單位由廉政署管轄，各機關的政風主任也是廉政署派出去的，他昨日針對監察院發生公務車濫用乙事，質詢廉政署署長，要求「會後提供」監察院政風室最近一次的公務車「專案」稽查報告，署長不僅當場應允，署長也第一時間表示：「我們（過去）會『定期要求』我們政風單位去做（專案稽查）。」

吳宗憲說，然而，會後詢問廉政署，至今仍未能提供具體回覆時間？這是「現有」的資料，他相信廉政署、法務部或監察院可以即刻提供，除非有誰需要「美編」還是「美化」資料？

吳宗憲認為，公務人員將公務車私用，其實很常出現，歷年來因濫用公務車遭起訴、判刑甚至被監委彈劾的案例也不少，故廉政署有頒布「車輛管理手冊」，且政府機關內各政風單位亦會執行「專案」稽核或清查，避免弊案再生。因此，他要求廉政署提供「最近一次」的專案稽查紀錄，是否在「防弊」上有所疏漏？也能借鏡作為制度預防措施的改進。

吳宗憲指出，各機關也有制定管理要點，監察院亦然，在「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」第8點，清楚記載公務車，包括首長、副首長、秘書長座車開出去，必須要詳細記載車輛使用紀錄，且用車人要簽名。至今，監委私用公務車弊案不斷爆發，除了涉及相關法律責任應行追查外，也請監察院政風室能落實「定期」專案稽核。