快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

聽新聞
0:00 / 0:00

監院濫用公務車 吳宗憲要求：即刻提供稽查報告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院近日爆出濫用公務車，國民黨立委吳宗憲今日疾呼，要求監察院政風室，即刻提供最近一次的公務車「專案」稽查報告。記者許正宏／攝影
監察院近日爆出濫用公務車，國民黨立委吳宗憲今日疾呼，要求監察院政風室，即刻提供最近一次的公務車「專案」稽查報告。記者許正宏／攝影

監察院近日爆出濫用公務車，國民黨立委吳宗憲今要求，監察院政風室，即刻提供最近一次的公務車「專案」稽查報告。

吳宗憲表示，由於全國各機關的政風單位由廉政署管轄，各機關的政風主任也是廉政署派出去的，他昨日針對監察院發生公務車濫用乙事，質詢廉政署署長，要求「會後提供」監察院政風室最近一次的公務車「專案」稽查報告，署長不僅當場應允，署長也第一時間表示：「我們（過去）會『定期要求』我們政風單位去做（專案稽查）。」

吳宗憲說，然而，會後詢問廉政署，至今仍未能提供具體回覆時間？這是「現有」的資料，他相信廉政署、法務部或監察院可以即刻提供，除非有誰需要「美編」還是「美化」資料？

吳宗憲認為，公務人員將公務車私用，其實很常出現，歷年來因濫用公務車遭起訴、判刑甚至被監委彈劾的案例也不少，故廉政署有頒布「車輛管理手冊」，且政府機關內各政風單位亦會執行「專案」稽核或清查，避免弊案再生。因此，他要求廉政署提供「最近一次」的專案稽查紀錄，是否在「防弊」上有所疏漏？也能借鏡作為制度預防措施的改進。

吳宗憲指出，各機關也有制定管理要點，監察院亦然，在「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」第8點，清楚記載公務車，包括首長、副首長、秘書長座車開出去，必須要詳細記載車輛使用紀錄，且用車人要簽名。至今，監委私用公務車弊案不斷爆發，除了涉及相關法律責任應行追查外，也請監察院政風室能落實「定期」專案稽核。

監察院 國民黨 吳宗憲

延伸閱讀

「砍你吃喝錢 你刪地方救命錢」 立委吳宗憲批中央：這叫共體時艱？

批李俊俋僅負政治責任 吳宗憲：「吾賴官員」逍遙法外

影／李俊俋涉濫用公務車請辭 吳宗憲：可能觸犯詐欺、背信、侵占

李俊俋拒立院備詢 吳宗憲批綠打造最弱國會以完成獨裁

相關新聞

監察院公務車私用爭議 北檢函調派車單紀錄 不排除傳喚相關人

監察院秘書長李俊俋被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，監委林郁容也遭告發以公務車接送親友到機場。台北地檢署分別將2人列為他字...

監院濫用公務車 吳宗憲要求：即刻提供稽查報告

監察院近日爆出濫用公務車，國民黨立委吳宗憲今要求，監察院政風室，即刻提供最近一次的公務車「專案」稽查報告。

北檢要查濫用公務車 凌濤：李俊俋上一案26個月沒下文

監察院秘書長李俊俋因遭爆將公務車私用爭議，請辭獲准，北檢已分案調查。國政基金會副執行長凌濤說，李俊俋上一個「分案調查」距...

司法分案查李俊俋公務車案 凌濤批李立委任內2年前助理費案卻無下文

監察院秘書長李俊俋近日被爆用公務車載愛犬美容，北檢分案調查。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，李2年前也曾被檢舉立...

赴監院要求徹查濫用公務車監委 林國春差點吃「閉門羹」

監察院濫用公務車爭議不斷，國民黨新北市議員林國春今上午赴監院遞陳情書，要求監院徹查相關情況，不過到場時疑似吃「閉門羹」。...

影／林國春赴監察院陳情 要求徹查公務車濫用

監察院前秘書長李俊俋用公務車載愛犬去美容，涉公務車私用爭議而請辭獲准，北檢也立案調查。新北市議員林國春上午到監察院，就李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。