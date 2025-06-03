北檢要查濫用公務車 凌濤：李俊俋上一案26個月沒下文

監察院秘書長李俊俋因遭爆將公務車私用爭議，請辭獲准，北檢已分案調查。國政基金會副執行長凌濤說，李俊俋上一個「分案調查」距今26個月，這一次分案，又是船過水無痕？他質疑，檢調清算鬥爭，雙標沒辦法獲得民意支持。

凌濤指出，早在2023年4月，就有民眾向北檢檢舉李俊俋涉及綠營鋪天蓋地談論的立委助理費回捐公積金，當時北檢稱已分案，至今已屆26個月，期間僅傳喚黃惠玟到庭說明，無聲無息，沒有下文。

凌濤表示，同一個案件，新竹市長高虹安遭大幅度調查、綠媒批鬥、重判，至今停職10個多月，司法檢調有公平嗎？同樣的案件，難道有民進黨證就是沒事的保證？

凌濤說，李俊俋一路從勞動部政務次長、再升監察院秘書長，官運亨通，沒有受到任何阻礙。檢調對於所有案件「藍白速速辦，綠營裝傻辦」，外界看得下去？至今「公務車案」北檢僅列李俊俋、林郁容為被告，那監委蘇麗瓊、王榮璋？告一案才要查一案？

凌濤也質疑，北檢竟只溫和地「調閱里程紀錄」，「偽造文書」雷厲風行大搜索大羈押呢？ 檢調清算鬥爭，雙標沒辦法獲得民意支持，反而會把台灣司法搞爛。