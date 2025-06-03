監察院公務車私用爭議 北檢函調派車單紀錄 不排除傳喚相關人

監察院秘書長李俊俋被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，監委林郁容也遭告發以公務車接送親友到機場。台北地檢署分別將2人列為他字案被告，函調監察院公務車使用紀錄等資料，不排除傳喚相關人到案。

「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」公務車輛有兩種，包含正副首長、秘書長、副秘書長坐車，及委員和職工公務用車，除首長、副首長專用車外，均由主管單位統一調派使用。

該法規指出，委員、職工應填「派車單」經核定後調派公務車。派車單內有行經地點、里程紀錄等，公務車駕駛應服從用車人指揮，並應詳載派車單車輛使用紀錄，用完後給用車人簽名。

民代上周告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪。北檢署收受告發，已依程序分案辦理，將李俊俋列為「他字案」被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦，另監委林郁容遭告發以公務車接送親友，同樣分他字案偵辦。昨檢察官已向監察院函調相關監察院派車紀錄，追查公務車使用是否涉及不法。