司法分案查李俊俋公務車案 凌濤批李立委任內2年前助理費案卻無下文
監察院秘書長李俊俋近日被爆用公務車載愛犬美容，北檢分案調查。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，李2年前也曾被檢舉立委助理費回捐公積金，但26個月過去，期間只傳喚其立委任內助理黃惠玟，至今無下文，相較黃另涉新竹市長高虹安的助理費案大動作調查，司法可有公平？
凌濤表示，李俊俋上一個「分案調查（助理費案）」距今26個月，這一次分案，又是船過水無痕？同一個案件，新竹市長高虹安遭大幅度調查與重判，至今停職10個多月，司法檢調有公平？同樣的案件，有民進黨證就沒事？
凌濤說，李俊俋一路從勞動部政務次長升到監察院秘書長，官運亨通，沒有任何阻礙，檢調對於所有案件「藍白速速辦，綠營裝傻辦」，外界看得下去？「公務車案」北檢僅列李俊俋、林郁容為被告，蘇麗瓊和王榮璋呢？而且北檢只調閱里程紀錄，不見以往雷厲風行搜索大羈押，「檢調清算鬥爭，雙標沒辦法獲得民意支持，反而會把台灣司法搞爛」。
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