赴監院要求徹查濫用公務車監委 林國春差點吃「閉門羹」

監察院濫用公務車爭議不斷，國民黨新北市議員林國春今上午赴監院遞陳情書，要求監院徹查相關情況，不過到場時疑似吃「閉門羹」。他表示今三訴求，包含監院應對三問題監委全面調查、公開過去一年所有公務車相關紀錄、建立更嚴謹的公務車管控機制等；另外，他也準備好對監委蘇麗瓊與王榮璋的告發狀，今將赴北檢提告。

監察院前秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李前晚才請辭，不過仍難平息各界怒火，不少國民黨立委批評，不當使用公務車的林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等三位監委是否也應比照同樣標準辭職？這都不能輕輕放下。

林國春今上午赴監察院遞交陳情書，要求監院徹查公務車濫用，不過到場時，發現兩處大門柵欄都關上，與以往情況不同，他當場大罵警方，直呼監察院就是開放的，要讓民眾陳情的，怎麼會把所有門都關上，質疑是被針對。警員則頻頻緩頰，說沒有這意思。

林國春表示，李俊俋雖請辭，三監委也移送紀律委員會，但民眾並未因此消除疑慮，過去還有多少濫用公務車案件未曾曝光？因此陳情中他提三大訴求。第一，立即啟動對三監委全面調查，並在調查期間暫時取消他們的公務車使用資格；第二，公開過去一年所有公務車的調度紀錄與行車路線；第三，監察院必須建立更嚴謹的公務車管控機制，所有車輛的行駛路線、使用對象均應留存完整紀錄，並定期公開報告。

林國春提到，5月28日他已親赴北檢告發李俊俋、林郁容，目前已備妥對蘇麗瓊與王榮璋的告發狀，於今日前往台北地檢署正式提告，指控兩人近日動用公務車事件，皆與職務無關，涉嫌違法使用公帑，要求地檢署依法偵辦。