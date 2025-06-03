監院公務車爭議藍營喊廢監院 綠：歡迎一起修憲

監察院濫用公務車連環爆，前中廣董事長趙少康也喊出「廢考監」，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨若真心要廢除監察院，歡迎跟民進黨一起來修憲，要說到做到，不要說一套、做一套。

監委李俊俋因涉及濫用公務車載寵物美容，遭批公器私用，前天引咎辭職獲准。無獨有偶，監委林郁容遭民代告發以公務車接送親友，監委蘇麗瓊、王榮璋等人也遭指涉及私用公務車爭議。

對於趙少康喊出廢考監，吳思瑤表示，國民黨如果要廢除監察院，歡迎跟著民進黨一起來修憲，民進黨長期主張廢除監察院，也有具體的提案，但是，從過去到現在，有關廢除監察院的議題，國民黨永遠「說一套，做一套」，國民黨如果真心要廢除監察院，就從修憲的程序，好好從長計議，不要今天說，明天又改另一套，要說到做到。

針對監察院公務車的爭議，吳思瑤再次重申，對於監察院公務車爭議感到痛心及遺憾，民進黨團堅持嚴查徹辦，李俊俋及林郁容部分已有司法偵辦，就司法先行，蘇麗瓊與王榮璋沒有進入司法程序，是在監察院行政調查進行中。

吳思瑤表示，對於監察院的內部控管及行政調查，民進黨團尊重監察院作為，希望監察院做出正向改革結果，遏止喪失社會公信力的作為，監察院應反求諸己，拿出更好的表現給國人。