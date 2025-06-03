李俊俋請辭監院調查先停 學者 : 刑懲併行、李鴻鈞亂扯一通

監察院濫用公務車爭議狂燒，前秘書長李俊俋已請辭，外界也關注後續調查情況。不過副院長李鴻鈞昨指出，因司法啟動調查，所以院內只能先暫停調查。學者直呼「亂扯一通」，明明有「刑懲併行原則」，李俊俋違反行政法的部分應先調查後提出彈劾；「公務員懲戒法」也指出對已離職公務員還在任之行為也適用，李俊俋不能辭職就沒事了。

李俊俋因濫用公務車爭議請辭，監院副院長李鴻鈞昨開記者會說明指出，事件之初就對李俊俋做行政調查，但現在因有人提告而進入司法程序，目前監院只能暫停調查，北檢也已到過監院。

「亂扯一通」考試院保訓會前委員、世新大學行政管理系兼任副教授桂宏誠批評，明明就有「刑懲併行原則」，卻還要鬼扯？李俊俋已違反行政法，但未必構成犯罪，而違反行政法的部分理應先進行調查後提出彈劾。

桂宏誠指出，「公務員懲戒法」第1條第2項「本法之規定，對退休（職、伍）或其他原因離職之公務員於任職期間之行為，亦適用之」，所以政務官要由監委彈劾再移送懲戒法院，李俊俋辭職不能就沒事兒了。