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濫用公務車監院新聞稿打臉 游淑慧：李鴻鈞吃誠實豆沙包？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞（圖）昨天舉行記者會，代表監察院向社會表達歉意，表示李俊俋已准辭，而不當使用公務車的3位監委移送紀律委員會。記者許正宏／攝影
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞（圖）昨天舉行記者會，代表監察院向社會表達歉意，表示李俊俋已准辭，而不當使用公務車的3位監委移送紀律委員會。記者許正宏／攝影

監院疑濫用公務車連環爆，副院長李鴻鈞昨開記者會向外界道歉，並說將依照行政院公務車行駛辦法全面檢討。國民黨議員游淑慧找出監察院民國111年的新聞稿，問監院「一再說謊、讓人打臉，好玩嗎？」

游今天在臉書表示，監察院副院長李鴻鈞昨舉行記者會，還在辯解，監院從民國82年迄今，都把監察委員用車訂為首長用車，已經32年了「沒有進行修正檢討」，還說這是一個行之有年的事，他已下令檢討。

游找出監察院民國111年自己發的新聞稿表示，看看監察院111年的新聞稿，當時告知監察院的制度，「監察委員並沒有首長專用車。」且早在民國102年，監察院就有內規，告訴所有監察委員如何使用車輛；裡面不包括接送自己看病和接受親友去機場。

游淑慧問，結果呢？莫非李鴻鈞吃了誠實豆沙包，告訴外界原來一直以來所有監察委員都把共用公務車，當成自己專用車。

「濫用的情形遠比我們想像的嚴重？」游淑慧說，監察院什麼制度都有，只是這些制度管不了高高在上的監察委員們。

游提到，監察院正副首長規格的用車就高達29輛，加上其他公務車等，一共有38輛，但事實上包含院長、副院長在內，監察委員也只有29人，不但是「車比人多」，而且大部分車輛都已經是超規格的購買和配置，浪費國家公帑。且因為按制度，監察委員沒有首長專用車，只能使用一般公務車，兩者在汽車規格及預算上，都有不同的級距。

游淑慧問，監察院出來開個說明記者會，沒有道歉檢討誠意，還要繼續說謊，繼續被打臉，有意思嗎，好玩嗎？

議員游淑慧今天在臉書找出民國111年監院新聞稿，打臉副院長李鴻鈞昨天的說法。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧今天在臉書找出民國111年監院新聞稿，打臉副院長李鴻鈞昨天的說法。圖／取自游淑慧臉書

監察院

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