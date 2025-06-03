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監院秘書長李俊俋請辭又遭司法偵 綠營大老：市長之路恐斷了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
監察院秘書長李俊俋被爆用公務車載愛犬去美容沙龍請辭，還要面對司法偵辦。圖／聯合報資料照片
監察院秘書長李俊俋被爆用公務車載愛犬去美容沙龍請辭，還要面對司法偵辦。圖／聯合報資料照片

監察院秘書長李俊俋被爆用公務車載愛犬去美容沙龍請辭，還要面對司法偵辦，是他從政重大挫折危機，嘉市出身李俊俋曾任2屆立委，父親是有綠營「國師」之稱的台大法律系榮譽教授李鴻禧，過去參加黨內市長及立委連任初選，以及代表綠營選市長共3次失利，選後都很快復出，擔任中央要職，這次能否再復出？某綠營大老說，李俊俋要返鄉選市長不可能，等鋒頭過去，黨政高層可能安排他擔任不重要職務。

對李俊俋被爆用公務車載愛犬去美容沙龍事件，嘉義綠營大老說，在當前藍白聯手大砍預算，藍綠陣營為大罷免對峙敏感時機，李俊俋身為監察院秘書長「白目」，遭爆用公務車載愛犬去美容沙龍，上周兼黨主席賴清德總統召開中常會，與會中常委都避談此事，賴清德也未對此發表意見。

這位大老表示，李俊俋從政過程「不會亂來」，只是人緣不那麼好，與在地黨內人士少互動，黨內派系偏「新系」，李俊俋參選黨內市長及立委初選失利，本屆市長選舉代表民進黨參選也落敗，這次又被爆用公務車載愛犬去美容沙龍請辭，返鄉再選市長不可能，黨政高層可能安排他出任較不重要的職務。

前總統陳水扁、蔡英文都是李俊俋父親李鴻禧台大法律系學生，李俊俋雖黨內市長及立委初選，以及市長大選失利，但綠營2次中央執政，他從政路都很順遂，讓在地綠營民代稱羨，李俊俋曾任行政院人事行政局參事、嘉市副市長、銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任、總統府副秘書長、勞動部政務次長以及2屆民選立委。

監察院

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