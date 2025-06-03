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綠委：監院失公信力 趙少康：廢監察院最佳時機

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁李成蔭／台北報導

監察院前秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，在野立委批評，這已涉及貪汙，「吾賴」政府的官除負政治責任，也應追究法律責任；民進黨立院黨團也稱，一連串爭議已讓監院喪失公信力，監院應以高標準自我要求。

中廣前董事長趙少康質疑，監察院一共廿九個監委，就配了廿九台公務車，根本一人一部車；監委年薪二五六萬元，院長可以請假快半年，哪一個院可以這樣？他批評，監委公私不分、風紀敗壞，監察院不只功能不彰，還是公務員的壞榜樣，存在的價值蕩然無存；這屆監委明年七月底任滿，是實質廢除監察院的最佳時機。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，監察院作為整肅官風、落實廉能政治的機關，但一連串的公務車使用爭議，已讓監院喪失公信力，期盼該查就查、該辦就辦，尊重監院相關處置，也希望調查即刻啟動，有具體結果就向社會各界報告。

吳思瑤表示，李俊俋已辭職，為不當行為負起政治責任，民進黨團尊重此決定，也希望此類爭議事件不再發生；監察院應當拿出更高的標準自我要求，對於社會各界的監督檢視，監察院也應反求諸己。

趙少康 監察院 吳思瑤

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