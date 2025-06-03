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監院暫停調查李俊俋 李鴻鈞：因司法啟動調查

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

監察院前秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，監院副院長李鴻鈞昨開記者會說明指出，事件之初就對李俊俋做行政調查，但現在因有人提告而進入司法程序，目前監院只能暫停調查，北檢也已到過監院。

不過，民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評，李鴻鈞胡亂引用法條、魚目混珠，拿「犯罪經告發」作監委濫權的遮羞布，「同時調查」早有前例可循，再次展現雙標。

李鴻鈞表示，事件爆發後就對李俊俋做行政調查，但現在有人去北檢提告，所以就正式啟動司法調查機制；依監察法第廿六條、監察法施行細則第廿七條，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，因此只能暫時先停住。

李鴻鈞強調，等到司法偵查有一定程度後，監察院會再來調查。他並提到，北檢相關調查細節因為牽扯司法問題，所以不能講太多，只能說司法機制已經啟動，且「北檢已經來過監察院」。

黃國昌表示，李鴻鈞胡亂引用監察法、監察法施行細則，魚目混珠，如此說法，不僅禁不起考驗，簡直是拿「犯罪經告發」作為監委濫權的遮羞布；事實上，刑事偵查與監委調查同時進行者所在多有，「我們的監委是刻意選擇遺忘，還是在欺騙社會大眾？」

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